وزيرة التضامن: مشروع "تكافل وكرامة" يدعم 2.1 مليون امرأة شهرياً

كتب- محمد عبدالناصر:



أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي المشروط لمشروع تكافل وكرامة وصل خلال مارس الجاري لـ 2 مليون و100 ألف سيدة مصرية، بتكلفة شهرية تقدر بـ 881 مليون جنيه، بعد إطلاقه منذ عام.

وقالت والي - خلال كلمتها في حفل تكريم الأمهات المثاليات، اليوم الأربعاء، المقام في فندق الماسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن برامج حماية المرأة يشمل تقديم معاشات ضمانية لـ 200 ألف مطلقة وأرملة وزوجة لرجل مسجون، لافتةً إلى أن الدولة أتاحت 43 مليون جنيه شهرياً للسيدات المطلقات التي امتنع أزواجهن عن دفع النفقات الخاصة بهن.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه في سبيل تمكين المرأة والشمول المالي تم إطلاق قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي بتمويل من صندوق تحيا مصر، وخلال 3 شهور فقط صرفنا 46 مليون جنيه لـ 3265 سيدة وأقمنا مشروعات إنتاجية وتجارية لهن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تواصل تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2200 سيدة، كما تقدم رعاية للمرأة المعنفة، مشيرةً إلى وجود مركزين طبيين لعلاج المرأة من الأدمان في سريةٍ تامة وبشكلٍ مجاني.