الرئيس السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال

كتبت- عايدة رضوان:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال، تكريمًا لما قدمن من جهد في تربية جيل جديد يخدم وطنه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية المقامة، اليوم الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم.

وشاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، في الاحتفالية، كما اصطحب عدد من الوزراء زوجاتهم، قبل أن يستمع الحضور إلى بعض المقطوعات الموسيقية التي قام بعزفها أوركسترا "النور والأمل"، الذي يضم عددًا من الفتيات والسيدات الكفيفات.

ووجّه الرئيس السيسي، الشكر لأوركسترا "النور والأمل" بعد الانتهاء من عزف المقطوعات الموسيقية، قائلًا: "متشكر وكل التقدير والاحترام لحضراتكم، يوم جميل إنكم موجودين معانا وتعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة".