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وزير القوى العاملة يُكرم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء

01:31 م الأربعاء 21 مارس 2018
وزير القوى العاملة يُكرم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء

كتبت- عايدة رضوان:
يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، احتفاليتين بمناسبة عيد الأم، الأولى بديوان عام الوزارة، ويُكرم فيها الأمهات المثاليات على مستوى قطاعات ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى.

وحسب بيان، اليوم، يشهد الوزير الاحتفالية الثانية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي تنظمها سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام، برئاسة النائبة البرلمانية مايسة عطوة، لتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء، على مستوى النقابات العامة، فضلا عن تدشين مبادرة "لأنك أمي"، بحضور رئيس الاتحاد جبالي المراغي.

وزير القوى العاملة محمد سعفان الأمهات المثاليات أسر الشهداء عيد الأم

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