مُتحدث الرئاسة: الرئيس يولي تقديرا كبيرا للمرأة لإسهاماتها في خدمة المجتمع

القاهرة - أ ش أ:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، تعكس تقديرا كبيرا وعميقا للمرأة والأم المصرية بصفة عامة، ولدورها في البيت والمجتمع، مشيرا إلى دورها البارز خلال الفترة الماضية التي مرت بها مصر، خاصة فيما يتعلق بثورة الثلاثين من يونيو، وأيضا على مدار التاريخ، وما تتمتع به من حس اقتصادي وتدبير منزلي رائع.

وقال السفير بسام راضي ـ في تصريحات للإذاعة المصرية ـ إن دور المرأة المهم معترف به في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه عندما كان يعمل بسفارة مصر في طوكيو لاحظ أن أحد أهم أسباب تقدم اليابان في جميع المجالات يرجع إلى دور المرأة في غرس الأخلاق الكريمة والانضباط في نفوس الأبناء حتى يشبوا رجالا ونساء يحافظون على القيم النبيلة التي تبني المجتمعات، كما أن دور المرأة المصرية لا يقل أهمية عن مثيلتها اليابانية في تربية النشء على القيم الفاضلة.

وأشار إلى أن اختيار القيادة السياسية لست وزيرات في الحكومة يعكس التقدير للإمكانات الواسعة التي تتمتع بها المرأة، كما أن اختيار المرأة لأول مرة في منصب المحافظ يعكس الثقة التي توليها القيادة السياسية لقدرتها على قيادة العمل التنفيذي، موضحا أن منصب المحافظ كان يقتصر في الماضي على الرجال نظرا لصعوبته حيث إنه كان يتطلب مواجهة الجمهور والتفاعل معه، وقد أثبتت المرأة قدرتها في هذا المجال ونجحت في التواصل مع المواطنين وحققت إضافة وسجلت قصة نجاح جديدة.

وفيما يتعلق بدور المرأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي كرر في مناسبات عديدة ضرورة أن تكون هناك مشاركة كبيرة من جموع الناخبين، وأن تتسم المشاركة بالإيجابية لتعكس الإرادة الشعبية للناخبين وآرائهم وإراداتهم واختياراتهم.

وأضاف أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في الحياة الساياسية خلال الفترات الماضية، ونأمل أن تطور هذا الدور في الانتخابات القادمة، وأن تكون ملهمة لأفراد أسرتها للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم وتحقيق نسبة مشاركة عالية.