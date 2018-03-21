"الزراعة": إرسال قوافل بيطرية لدعم صغار المربين بقرى بني سويف

كتب - أحمد مسعد:

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، إرسال قوافل بيطرية تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية؛ لتقديم خدماتها المختلفة لصغار المربيين بالقرى المختلفة بمحافظة بني سويف بالمجان، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التي أطلقتها الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن أعمال القوافل البيطرية التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع شملت تنظيم ندوات توعوية وإرشادية وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلا عن التواصل المباشر مع المربين وخاصة المربي الصغير للتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.

ووجه الوزير القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي.

وشدد على ضرورة أن تغطي القوافل كافة أنحاء المحافظة بالكامل، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين في التجمعات المختلفة وخاصة في القرى التي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر ورفع مستوى معيشة أبنائها ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد الوزير أن تلك القوافل مستمرة لتنفيذ أعمالها وتغطية كافة محافظات الجمهورية؛ لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول اليهم ونقل المعرفة لهم.. مشيرا إلى أن ذلك يعد أيضا واجبا قوميا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

يشار إلى أن أعمال القوافل البيطرية بالمحافظة شملت عقد ندوة مكبرة تحت عنوان (من أجل تتمية الثروة الحيوانية) شارك فيها وكلاء وزارة الزراعة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، فضلا عن المربين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين؛ للتعرف على طرق التربية والتغذية والعلاج البيطري للماشية.