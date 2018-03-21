السيسي يطلب التقاط الصور مع أوركسترا "النور والأمل"
كتب – محمود مصطفى:
طلب الرئيس التقاط صور مع أوركسترا "النور والأمل"، بعد عزف مقطوعات عالمية، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، قائلا: "اسمحولي اتصور مع حضراكم".
وقال الرئيس، خلال كلمته في حفل تكريم الأمهات المثاليات، اليوم الأربعاء، المقام في فندق الماسة: "حاجة جميلة جدا، ووجودكم رسالة لنا كلنا، إن مصر تستطيع، تحيا مصر بيكم، شكرا جزيلا".
وأضاف الرئيس السيسي، للأمهات المثاليات: "يوم جميل أنكو تبقوا موجودين هنا، وتعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة، كل التحية والتقدير والاعتزاز، وسعدنا واتشرفنا بيكو، متشكرين وكتر خيركم".
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