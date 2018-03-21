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7 معلومات عن أوركسترا "النور والأمل": "أحيا ذكرى ميلاد برايل"

12:22 م الأربعاء 21 مارس 2018
7 معلومات عن أوركسترا "النور والأمل": "أحيا ذكرى ميلاد برايل"

أوركسترا النور والأمل

كتب- إسلام ضيف:

عزف أوركسترا "النور والأمل"، الذي يضم عددًا من الفتيات والسيدات الكفيفات، بعض المؤلفات الموسيقية، خلال حفل تكريم المرأة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وبعد انتهاء الأوركسترا من العزف، وجّه الرئيس السيسي الشكر للعازفات، وأكد أن فريق النور والأمل دلالة على أن "مصر تستطيع وتحيا مصر بكم"، مُعربًا عن سعادته بالفرقة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن أوركسترا النور والأمل في السطور التالية.

- تأسس الأوركسترا عام 1961، عندما طرحت سمحة الخولي رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، وعميد كونسرفاتوار القاهرة للموسيقى سابقًا، فكرة إنشاء فريق موسيقي لإعداد الكفيفات لتعلم العزف الكلاسيكي.

- الدراسة فيه تكون بشكل مزدوج، مدرسة النور والأمل صباحًا، ومعهد الموسيقى مساءً.

- يزيد عدد العازفات بالأوركسترا على 34 عازفة.

- تأسس المعهد على أسس أكاديمية، والفتيات أعضاء الفرقة يتعلمن قراءة النوتة الموسيقية بطريقة برايل.

- وصل عدد البلدان التي زارها أوركسترا النور والأمل لإحياء حفلاتها إلى ما يزيد على 28 بلدًا حول العالم.

- عزف الأوركسترا في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2008، بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- عزفت الفرقة في بلدة بشرق باريس تحمل اسم كوفري، مسقط رأس لويس برايل مخترع كتابة برايل للمكفوفين، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على ولادة برايل.

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