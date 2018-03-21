الري: تنفيذ 21 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل خلال عام

كتب-أحمد مسعد:

نفذت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن (21272) إزالة حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإزالات شملت محافظة القاهرة (539) إزالة، محافظة الجيزة(1517) إزالة، القليوبية (1576)، الغربية (3146)، المنوفية (1027)، البحيرة (1878)، كفر الشيخ (1320)، الدقهلية (2169)، دمياط(2235)، بني سويف(483)، المنيا(2243)، أسيوط (483)، سوهاج (1117)، قنا (620)، الأقصر (506)، أسوان (424.

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كل الإزلالات يجري تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية، لافتًا إلى أن إجمالي الإزالات منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 عدد (35176) حالة تعدٍ.