السيسي لأوركسترا "النور والأمل": "شكرًا لكم"

كتب - محمود مصطفى:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأوركسترا "النور والأمل" بعد الانتهاء من عزف المقطوعات الموسيقية خلال حفل تكريم المرأة المصرية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي: "أنا متشكر وكل التقدير والاحترام لحضراتكم"، وطالبهم بالجلوس أثناء إلقاء كلمته لهن: "أنتوا تقعدوا وإحنا نقف".

وأضاف: "يوم جميل إنكم موجودين معانا وتعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة، واسمحوا لي أن أقدم كل التقدير".

وتابع الرئيس: "سعدنا بكم ومتشكرين وكتر خيركم وحاجة جميلة ورسالة لنا كلنا أن مصر تستطيع وتحيا مصر بكم".