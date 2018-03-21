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السيسي لأوركسترا "النور والأمل": "شكرًا لكم"

11:58 ص الأربعاء 21 مارس 2018
السيسي لأوركسترا "النور والأمل": "شكرًا لكم"

كتب - محمود مصطفى:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأوركسترا "النور والأمل" بعد الانتهاء من عزف المقطوعات الموسيقية خلال حفل تكريم المرأة المصرية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي: "أنا متشكر وكل التقدير والاحترام لحضراتكم"، وطالبهم بالجلوس أثناء إلقاء كلمته لهن: "أنتوا تقعدوا وإحنا نقف".

وأضاف: "يوم جميل إنكم موجودين معانا وتعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة، واسمحوا لي أن أقدم كل التقدير".

وتابع الرئيس: "سعدنا بكم ومتشكرين وكتر خيركم وحاجة جميلة ورسالة لنا كلنا أن مصر تستطيع وتحيا مصر بكم".

الرئيس السيسي عيد الأم اوركسترا النور والأمل

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