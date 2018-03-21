"حرارة مرتفعة ورياح تصل لعاصفة".. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

كتب - معتز عباس:

حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المصريين من ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مع انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي قد تصل إلى حد أن تصبح عاصفة في بعض مناطق الجمهورية.

وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن فصل الربيع بدأ رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 من مارس، الذي يتسم بموجات حرارية غير متزنة ارتفاعًا وانخفاضًا.

وقال، إن درجة الحرارة ستنخفض يوم السبت بمعدل 15 درجة.