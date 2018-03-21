السيسي والوزراء بصحبة زوجاتهم في حفل تكريم المرأة المصرية

كتب – محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم.

واصطحب عدد من الوزراء زوجاتهم، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، الذي يعقد اليوم، بفندق الماسة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.