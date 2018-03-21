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هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

11:20 ص الأربعاء 21 مارس 2018
هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

هبوط اضطراري لطائرة تونسية بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:
اضطرت طائرة شركة نوفل اير، القادمة من تونس في طريقها إلى جدة بالسعودية، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي؛ بسبب تعرض راكبة تونسية لوعكة صحية أثناء الرحلة، وأُلغي سفر الراكبة وجرى نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقالت مصادر في المطار، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه أثناء عبور رحلة نوفل اير رقم 4453 قادمة من تونس في طريقها إلى جدة بالسعودية، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة التونسية "خيرة صالح مبارك" 74 عامًا، فأبلغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي، وسمحت له السلطات بالهبوط على موقع 27 بالمهبط.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار استدعت سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة لعمل الإسعافات الأولية، ثم جرى نقل الركبة بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف لمستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.

 

هبوط اضطراري طائرة تونسية مطار القاهرة نوفل إير

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