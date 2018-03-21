الكهرباء تشارك في فعاليات الدورة الأولى للطاقة بموريتانيا

كتب- محمد صلاح:

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى نواكشوط بموريتانيا، اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الأولى للجنة الفرعية للطاقة المنبثقة من لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة خلال الفترة من 21 ـ 23 مارس الحالي.

وقال عمران، في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تشكيل هيئة مكتب اللجنة الفرعية وفقًا لقواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة ، بحث نتائج قمة يوليو 2017 واستعراض خطط العمل المتعددة بشان الطاقة، إنشاء مجموعات عمل وأفرقة عمل الخبراء ، اعتماد آلية رصد وتقييم تنفيذ خطط العمل في قطاع الطاقة ، اعتماد إعلان اللجنة الفرعية للطاقة وتوصياتها.

وأضاف عمران، أن الاجتماع سيركز على اعتماد عمل اللجنة الفرعية ووضع خطة عملها خلال الفترة 2018ـ2019؛ نظرًا لكونه الاجتماع الأول للجنة، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تقديم من العروض واستعراض البرامج والمشاريع القارية والإقليمية القائمة المتعلقة بالطاقة، وبحث التقارير ووثائق العمل المتعلقة بالطاقة، بحث المقترحات بشأن التنفيذ من قبل المؤسسات القارية والإقليمية، بالإضافة إلى التداول بشأن خطة عمل اللجنة الفرعية للطاقة 2017ـ2019، عرض مشاريع خطط التنفيذ والميزانية، وبحث مشروع تقرير الخبراء.

وتتمثل النتائج المتوقعة للاجتماع نشر نتائج مقرر المؤتمر الصادر في يوليو 2017 الذى يحدد عمل اللجنة الفرعية ، وإصدار إعلان وزارى يتضمن توصيات لتقديمها إلى اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة.

يشارك في هذا الاجتماع عدد من وزارء الطاقة من الدول الأعضاء، عدد من المنظمات القارية والإقليمية، عدد من الخبراء في مجال الطاقة، عدد من الشركاء الإنمائيون، ولفيف من الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.