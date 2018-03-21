الرئيس السيسي يصل مقر حفل تكريم الأمهات المثاليات

كتب – محمود مصطفى:

وصل صباح الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس حريص على استضافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.

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