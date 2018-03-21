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"المجتمعات العمرانية" تُكرم سيدات الهيئة في عيد الأم

11:11 ص الأربعاء 21 مارس 2018
"المجتمعات العمرانية" تُكرم سيدات الهيئة في عيد الأم

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احتفالية لتكريم سيدات الهيئة في إطار الاحتفالات بعيد الأم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والحاجة ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصري.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاحتفال شهد تكريم "الحاجة ياسمين الحصري"، باعتبارها أمًا للمدن الجديدة، وتقديرًا لإسهاماتها كرائدة من رواد المجتمع المدني بالمدن الجديدة، بجانب عدد من الأمهات المثاليات بالهيئة.

وأوضحت "الحاجة ياسمين الحصري"، خلال كلمتها أهمية دور المرأة، موجهة التحية للرجل باعتباره شريكًا للمرأة، الذي نجح في اختيار زوجة فاضلة تسهم في بناء المجتمع، وتكوين أسرة صالحة، تخدم الوطن وتسهم في رفعته.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بدور سيدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المرحلة الحالية من مسيرة الوطن، التي تشهد الكثير من الإنجازات، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأثنت المهندسة رجاء فؤاد على دور المرأة، ومشاركتها الأساسية في تنمية المجتمع، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في جميع المجالات، ونجحت في أداء جميع المهام التي أُوكلت إليها.

تكريم الأمهات عيد الأم المجتمعات العمرانية

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