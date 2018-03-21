 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

بدء توافد الأمهات المثاليات على مقر الاحتفال بـ"عيد الأم"

10:32 ص الأربعاء 21 مارس 2018
بدء توافد الأمهات المثاليات على مقر الاحتفال بـ"عيد الأم"

كتبت-مروة شوقي:
توافد عدد من الأمهات المثاليات، إلى مقر حفل عيد الأم المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لتكريمهن من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات، والتي يحرص الرئيس على حضورها بشكل سنوي، في يوم عيد الأم، احتفالاً بالمرأة المصرية.

وتشهد الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات، وبعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة.

اقرأ أيضًا:
ننشر صور الأمهات المثاليات لعام 2018.. والسيسي يكرّمهن غداً

الأم المثالية عيد الأم الرئيس السيسي تكريم الأمهات

الخبر التالى:

"المجتمعات العمرانية" تُكرم سيدات الهيئة في عيد الأم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان