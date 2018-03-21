بدء توافد الأمهات المثاليات على مقر الاحتفال بـ"عيد الأم"

كتبت-مروة شوقي:

توافد عدد من الأمهات المثاليات، إلى مقر حفل عيد الأم المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لتكريمهن من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات، والتي يحرص الرئيس على حضورها بشكل سنوي، في يوم عيد الأم، احتفالاً بالمرأة المصرية.

وتشهد الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات، وبعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة.

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