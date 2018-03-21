أبرزها "الأسعار والتعليم".. 6 أسئلة وجهها المواطنون للسيسي -فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

عرض الفيلم التسجيلي "شعب ورئيس" أسئلة المواطنين في الشارع للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حواره مع المخرجة ساندرا نشأت.

وتنوعت الأسئلة، حول أهمية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا، و"ماذا سيستفيد منها المواطن الفقر، ومدى اهتمام الدولة بالتعليم، ومتى ستنخفض أسعار السلع والمنتاجات، ولماذا لا يهم الرئيس بوضع الفقراء في البلد؟".

جاء السؤال الأول الموجه من المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مدى أهمية المشروعات القومية للفقراء، فهذه المشروعات لم يستفيد منها المواطن البسيط، مؤكدين أن هذه المشروعات مهمة لكن ليست في الوقت الراهن "لازم يعمل حاجة للشباب الأيام دي".

السؤال الثاني الذي سيطر على ذهن المصريين للرئيس، "متى تنخفض أسعار السلع والمنتجات؟، فلا يوجد رقابة على أي شئ في الدولة"، متابعين: "في ناس بتعيش وتموت مفكرة أن حقوقها أحلام".

ووجهت مواطنة حديثها إلى الرئيس: "أنا معايا 5 أولاد وأبوهم متوفي، ومش عارفة أوكلهم أو أجوزهم"، متمنية خفض الأسعار.

وقال مواطن آخر: " أنا الأول كنت بعيش بـ 600 جنيه في الشهر، دلوقتي مش عارف أكل بـ 2000 جنيه، كل حاجة غليت، والمشروعات الكتيرة دي مستنفدناش منها شئ، ونفسي الرئيس يقلي هنتجوز منين وهنسكن منين وهنعمل ايه في باقي حياتنا".

السؤال الثالث الذي وُجه للرئيس، عن تدهور أوضاع الصحة في الدولة، واصفين المستشفيات بـ"الخرابات".

بينما جاء السؤال الرابع من المواطنين عن الحريات ووسائل الإعلام، مؤكدين أن "حرية الرأي باتت غير موجودة مفيش حد بقى عارف يتكلم.. ووسائل الإعلام بقت بطبل فقط".

السؤال الخامس الموجه للرئيس حول الاهتمام بالتعليم ولابد أن تكون هناك جودة في جميع المراحل التعليمية المختلفة دون زيادة في التكلفة.

ووجه المواطنون، سؤالًا سادسًا للرئيس متعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية مرة ثانية، مطالبين بـ"برنامج رئاسي واضح".​