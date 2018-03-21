حزب شفيق يفصل إحدى عضواته: "أساءت للحزب وقياداته"

كتب - إسلام ضيف:

قررت الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية (حزب شفيق)، برئاسة الدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحزب، فصل أحد أعضاء الحزب، وذلك لـ "خروجها عن قواعد الحزب، وهجومها وإساءتها للحزب وقيادته"، وفق قرار الأمانة العامة للحزب.

وقال قرار الحزب: "بعد الإاطلاع على قانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، نظرًا لما بدر من السيدة دينا عبد الحميد، وشهرتها دينا عمار، من هجوم وإساءات للحزب وقياداته، وخروجها عن قواعد الالتزام الحزبي، تقرر فصل السيدة من عضوية الحزب وجميع تشكيلاته".​