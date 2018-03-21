المتحدث باسم البرلمان: لا صحة لما تردد عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، إن صحة ما تردد عن قيام المجلس برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، غير صحيح.

وأكد حسب الله في بيان رسمي، أن المجلس تحكمه لائحته التى تتضمن إجراءات رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس، وهي إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تعرض تقريرها بالرأي على الجلسة العامة، وهو ما ينفى صحة هذا الخبر من الأساس لعدم وجود جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس.​