​طارق شوقي لطلاب التعليم الفني: "خافوا على أنفسكم من مواهبة الفتيات"

كتب- محمد عاطف:

وجه الدكتور طارق شوقي، الشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لاستضافة حفل توزيع جوائز مسابقة "مهنة في صورة"، قائلاً: "من الأمور الايجابية التي أصبحت واقعا نفخر به الفترة الأخيرة، هي التعاون بين الوزارات المختلفة من جانب وبين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر".

وداعب وزير التعليم الطلاب المشاركون قائلاً: "الأولاد لابد أن يقلقوا على أنفسهم لأن الفتيات أصبحت منافسا شرسا لهم، والانطباعات التي كونها خلال السنوات الماضية لا تريد أن تتغير، وقد وجدت العام الماضي 9 فتيات ضمن العشر الأوائل من طلبة التعليم الفني في مرحلة الثانوية الفنية".

وأضاف شوقي: "نتمنى أن يطلب الخريج المصري العمل في ألمانيا وأسبانيا وأوروبا وأمريكا فيستجاب له لأنه لا يقل مهارة عن نظيره الأجنبي".

وختم شوقي حديثه قائلاً: "اتفقت مع الدكتورة إيناس عبدالدايم على بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة حتى يتعلم الطلبة الذوق والاحساس بالفنون حتى يحس ويشعر بقيمة ما يفعله ويقدمه من أعمال".

يشار إلى أن مسابقة "مهنة فى صورة"، للتصوير الفوتوغرافي مخصصة لطلاب التعليم الفنى بالتعاون مع ساقية الصاوى ومؤسسة مصر الخير، وتم غلق باب المشاركة إلكترونيًا بها يوم 15 فبراير الماضي، ويُقدم 10 تابلت للفائزين، وعضوية مجانية بساقية الصاوى للفائزين من طلاب التعليم الفني.