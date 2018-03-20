ضبط أقراص وزجاجات مخدرة مع سويسري في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما سويسرا.

واشتبه جمعة إبراهيم مأمور الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جنيف، في راكب سويسري من أصل مصري، ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، بتمرير حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " تبين وجود 15 شريطا من عقار الترامادول، و40 شريطا زيباركس المخدر، و9 زجاجات عقار الترامادول السائل.

وأمر عادل مناف، مدير الادارة بتحرير محضر للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى.​