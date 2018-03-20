وزير الآثار يستقبل مدير عام المجلس الدولي للمتاحف

كتب- يوسف عفيفي:

أستقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور بيتر كلير مدير عام المجلس الدولي للمتاحف، بقاعة الأجتماعات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ لبحث اليات دعم سُبل التعاون المشترك بين وزارة الآثار والمجلس الدولي للمتاحف "ايكوم"، وذلك بحضور دلفين بودوان، والدكتور خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، والدكتور عبد الرازق النجار، الأمين العام للجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف.

وصرح أحمد عبيد، المشرف العام على مكتب وزير الآثار، بأنه خلال اللقاء رحب الدكتور العناني بالحضور وأكد على أهمية دورهم في مجال تطوير وتنمية العمل المتحفي. كما استعرض مختلف المشروعات الأثرية وما تم افتتاحه مؤخراً من المتاحف بمختلف محافظات مصر منها متحف كهف روميل بمطروح، ومتحف تل بسطه بمحافظة الشرقية، ومتحف المسلة المفتوح بمنطقة المطرية.

بالإضافة إلى نجاح الوزارة في إعادة افتتاح متحف الفن الإسلامي ومتحف ملوي وهو ما يعد خير دليل على القدرة المصرية للصمود في مواجهه الأرهاب ومساعي التخريب وطمس الهوية المصرية.

وأكد عبيد أن الدكتور كلير أعرب عن سعادته وتقديره بما تحققه وزارة الآثار من مشروعات متحفيه وخاصة مشروع متحف المصري الكبير، واصفا إياه بالمشروع الضخم.

كما تجول "كلير" والوفد المرافق له بجولة داخل مختلف أقسام المتحف القومي للحضارة من قاعات العرض وقاعة محاضرات ومسرح وأماكن مخصصة للتربية المتحفية. واعربا عن انبهارهم بما يحويه المتحف من مقتنيات أثرية وخاصه ما يضمة من قطع الحلي والأزياء بما يعكس تفاصيل وطبيعة حياة المراة المصرية.​