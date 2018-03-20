جلال عوارة: السيسي محق في انتقاده للإعلا

كتبت- هند الشامي:

قال الإعلامي جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، في تصريح لمصراوي، تعقيبا على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعب ورئيس، الذي أذيع اليوم، مع المخرجة ساندرا نشأت، إن الرئيس السيسي محق فيما قاله ويخص المشهد الإعلامي بأنه يحتاج لمراجعة وإحساس وطني بطبيعة المرحلة.

وعقب "عوارة" على حديث الرئيس الخاص بأنه قصد بتصريحه بأن ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر مجددًا، ولن يسمح بذلك، بأن الرئيس لم يقصد الإساءة إلى ما حدث في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على احترام الدستور الذي نص في ديباجته على ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.