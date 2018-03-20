برلماني في مؤتمر لدعم السيسي بمنطقة الخليفة: نقف مع زعيم يعرف قيمة الوطن

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، إن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية يأتي لأنه الوحيد القادر على الحفاظ على هذا الوطن في ظل كل المؤامرات التي تحاك ضده، مؤكدا أن دعمه هو دعم للدولة المصرية لأنه زعيم يعرف معنى الأوطان.

وأضاف ماهر، في كلمته في مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تحت رعايته: "لا يزال هناك دول تدفع وتضخ المليارات من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في مصر، ولكن لن يقدروا طالما ظل هناك تكاتف بين الدولة وقيادتها، وابطالنا في سيناء يثأرون لحق الشهداء، ونحن نشارك وندعم الدولة المصرية بقوة،".

وشارك في المؤتمر العديد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب إيهاب العمدة، وإيهاب الطماوي، وخالد عبد العزيز، وشريف الورداني، وثروت بخيت، ونبيل بولس، وسعيد شبايك، وعلي عبد الونيس وجمال الشويخي والعديد من الشخصيات العامة.​