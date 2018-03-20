​طلاب يروون تجاربهم في التعليم الفني: "مطالبون بالارتقاء بالمجالات العامة"

كتب- محمد عاطف:

عرض عدد من طلاب التعليم الفني بوزارة التعليم، تجاربهم الشخصية في مدارس التعليم الفني المختلفة خلال حفل مسابقة التصوير الفوتوغرافي "مهنة في صورة" المقام في دار الأوبرا، مساء الثلاثاء.

وأكد طالب، أن "الدولة تتجه حاليا إلى تطوير وتحسين مصادر الطاقة من الرياح والشمس، ومنها تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية في أسوان وهو ما يعني أننا مطالبون بأن نكون في طليعة المتخصصين في هذا المجال حتى نرتقي بمجالات الحياة العامة الرئيسية التي يتطلبها المواطن العادي".

فيما قالت طالبة تدرس في مجال اللوجيستيات، إنها باتت متمكنة في التوجية والإرشاد المهني، وقادرة على تحديد صلاحية السلع المختلفة وطريقة تحميل وتفريغ السفن الملاحية وغير ذلك من تفاصيل هذه المهنة التي تعني أن الفتيات تستطيع أن تكون كالشبان في مختلف المجالات.

وقالت طالبة أخرى متخصصة في مجال الكهرباء: "درست في التعليم الفني أن الكهرباء باتت القاسم المشترك بين جميع الأشخاص في العالم يستخدمه المواطن في منزله والعامل في مصنعه والعابد في مسجده".

وأضافت: "مهنتي يمكن أن تغير العالم، وأصررت على أن اتجه لدراسة هذا المجال القاسي لأثبت لنفسي أنني لا أقل عن الرجل في أي مجال".