برلماني: المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية ضربة للإرهابيين

كتب- احمد علي:

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، أن مصر على أبواب مرحلة تاريخية جديدة، تسطر فيها بأحرف من نور قصة نجاحها وهزيمتها للمشاكل والتحديات وذلك عبر الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد في بيان له الثلاثاء، أن الخوف على الوطن من المؤامرات التي تحاك ضده وشعبية الرئيس السيسي، الذي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة المصرية هما من سيدفعان الشعب المصري للنزول.

وقال الشرباصي، إن الإقبال التاريخي من المصريين في الخارج على الانتخابات يؤكد خوف الجميع على الوطن ورغبتهم في استمرار ماكينة العمل والتنمية والنجاح، لافتا إلى أن المشاركة الشعبية القوية والنزول المكثف سيكون بمثابة ضربة قوية لكل القوى الارهابية المتربصة بالوطن.​