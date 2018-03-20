رئيس "المصرية الكويتية": نجاح الاستثمار يعتمد على الاستقرار السياسي

كتب- إسلام ضيف:

قال معتز الألفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إحدى شركات الاستثمار في مصر، إن التطور الذي حدث في مصر على مدار 4 أعوام أكثر من الذي حدث خلال 30 عاما.

وأضاف الألفي، خلال مؤتمر حملة "أنت الأمل"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أن نجاح الاستثمار يعتمد على الاستقرار السياسي، وتوفير الأمن والأمان بالنسبة للمستثمرين، لافتا إلى أن التنمية الاجتماعية حدث بها الكثير من الجهود التنموية، لزيادة دخل المواطنين.​