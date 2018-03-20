السيسي منتقدًا الإعلاميين: "مينفعش حد يقعد يتكلم في التليفزيون 4 و 5 ساعات"

كتب- محمد قاسم:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلاميين المصريين لإدارك حجم التحدي والقضايا التي تواجه مصر، منتقدًا أداء بعض الإعلاميين.

وقال السيسي -خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت في "شعب ورئيس": "مينفعش إعلامي يطلع ويقعد يتكلم في التليفزيون 4 و 5 ساعات.. وأنا مش بقول لحد ميطلعش قولوا اللي انتوا عايزينه، لكن دا اللي بينتج عنه إننا بنتكلم في موضوعات لا تليق بمجتمعنا".

وأضاف: "كل حد عايز نسبة مشاهدة وإعلانات عشان كده في ناس بتقعد تتكلم في حاجات ملهاش علاقة بينا، ولا تناسب عادتنا أو تقاليدنا".

وردت المخرجة ساندرا: "إحنا بنعمل نسبة مشاهدة دلوقتي"، ليرد السيسي: "إحنا دلوقتي بناقش مشاكل الناس".​