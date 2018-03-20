في حوار "شعب ورئيس".. السيسي يكشف عن أمنيته الوحيدة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه إنسان عادي وبسيط، مثله مثل أي شخص موجود في الشارع.

وأضاف السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، والذي يذاع اليوم الثلاثاء، أنه لديه أمنية واحدة وهي "مش عاوز حاجة غير إن بلدي تكون حلوة".

وتابع الرئيس السيسي: أحب سيرتي عند ربنا، ربنا هو اللي مسيطر على قلوب وعقول الناس، وأنا معرفش حاجة غير العمل والعمل.​