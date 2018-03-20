السيسي: تطبيق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 عاما

كتب- محمد قاسم:

دافع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إنجازات الحكومة المصرية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

ورد السيسي في حواره مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس" على سؤال أحد المواطنين: "احنا عملنا شغل كتير في البلد، ومكنش عندي بنية أساسية من طرق وغيرها".

وتابع السيسي: التعليم الحقيقي غائب منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 سنة، إحنا خدنا خطوات لتحسين التعليم، وكلفنا الجامعات الحكومية بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية الدولية صاحبة التصنيف الأعلى في العالم".

وقال: "الدستور يفرض علينا مجانية التعليم وهو ما يشكل صعوبات أمام تطوير التعليم بشكل حقيقي، وسنطبق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 سنة".

وأوضح: "لما بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية من ضمن شروطهم مراجعة المناهج وتطوير مستوى طلاب الجامعات وهذا ما نهدف إليه".​