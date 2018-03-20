 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

السيسي: تطبيق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 عاما

09:15 م الثلاثاء 20 مارس 2018
السيسي: تطبيق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 عاما

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد قاسم:

دافع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إنجازات الحكومة المصرية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

ورد السيسي في حواره مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس" على سؤال أحد المواطنين: "احنا عملنا شغل كتير في البلد، ومكنش عندي بنية أساسية من طرق وغيرها".

وتابع السيسي: التعليم الحقيقي غائب منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 سنة، إحنا خدنا خطوات لتحسين التعليم، وكلفنا الجامعات الحكومية بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية الدولية صاحبة التصنيف الأعلى في العالم".

وقال: "الدستور يفرض علينا مجانية التعليم وهو ما يشكل صعوبات أمام تطوير التعليم بشكل حقيقي، وسنطبق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 سنة".

وأوضح: "لما بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية من ضمن شروطهم مراجعة المناهج وتطوير مستوى طلاب الجامعات وهذا ما نهدف إليه".​

السيسي برنامج إصلاح التعليم شعب ورئيس

الخبر التالى:

في حوار "شعب ورئيس".. السيسي يكشف عن أمنيته الوحيدة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان