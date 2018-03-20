السيسي يكشف حجم اقتصاد القوات المسلحة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الناتج المحلي لمصر 4.3 تريليون جنيه وأن اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز 2 أو 3% من هذا الرقم.

جاء ذلك ردا على ما قاله بعض المواطنين في الفيديو الذي عرض على الرئيس، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، والذي يذاع اليوم الثلاثاء، حول أن اقتصاد القوات المسلحة يبلغ 50% من الموازنة.

وأكد السيسي: هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مضيفا: أنا بتكلم في 2 أو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، والقوات المسلحة تدخل في بعض القطاعات بنسب بسيطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.