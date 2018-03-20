السيسي يكشف سبب الأزمة الاقتصادية في مصر

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الغطاء الذهبي للجنيه المصري جرى فقده في حرب اليمن.

وأضاف السيسي أن مصر دخلت في أزمة كبيرة جدا في عام 1967، لإعادة بناء الجيش، وتكلفة الحروب التي خاضتها مصر في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

وأوضح السيسي أن اتفاقية السلام جعلت مصر تختلف مع الدول الشقيقة فتوقفت المساعدات، مع استمرار الزيادة في أعداد السكان، وهذا الوضع لم يكن عيبا في الرئيس جمال عبد الناصر، أو الرئيس محمد أنور السادات.

وتابع: الدولة وقفت لمدة 10 سنوات، لكن المجتمع لم يتوقف عن النمو، ولا بد على الجميع أن يعلم كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية حتى يمكن مواجهتها والتغلب عليها.​