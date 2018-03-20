الرئيس السيسي: "مش مضايق أني مبتفسحش" - فيديو

كتب - معتز عباس:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كيفية قضاء أوقات فراغة برفقه أسرته وأبنائه، قائلًا: "احنا لا بنتفسح ولا بنروح ولا بنيجي انا وأسرتي يعني كنا بنتفسح بسيط ودة مش مضايقني.. واحنا بني أدمين أنا متولدتش رئيس جمهورية".

وقال السيسي في حوار "شعب ورئيس"، إن شقيق والده الأكبر "محمود" هو أكثر شخص تأثر به في طفولته، لافتًا إلى أنه توفي قبل نحو 40 سنة.

وأضاف متحدثًا عن عمه الأكبر: "عمي كان عنده إصرار عجيب ويفيد الناس، رغم أنه إنسان بسيط لم يأخذ حظه من التعليم".

ونوه إلى أن والدته قالت له: "أنت مخلص فا متخافش".​

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