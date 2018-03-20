السيسي: ماببقاش سعيد لما أشوف الشوارع فاضية وأنا معدي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يكون سعيدا حينما يجد الشوارع خالية أثناء مرور موكبه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، الذي يعرض اليوم الثلاثاء، أنه يحب التواصل والحديث مع الناس.

وأكد السيسي أن كل هم أولاده عدم اتخاذ قرارات صعبة يغضب منها الشعب المصري.​