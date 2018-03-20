السيسي: الناس بتتكلم زي ما هي عاوزة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الناس بتتكلم زي ما هي عاوزة"

وطالب الرئيس السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، الذي يعرض اليوم الثلاثاء، ألا يتم الإساءة إلى 25 يناير أو 30 يونيو.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر الآن في مرحلة تثبيت الدولة وهي في نهايتها، متابعا: لما أنزل من نسبة الإرهاب في سيناء من 90% إلى 10% أمر جيد، وفيه دول قعدت كتير ماحلتش هذه المشكلة.​