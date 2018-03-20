بالفيديو- السيسي يحكي لأول مرة كواليس ليلة 3 يوليو والإطاحة بمرسي

كتب- محمد قاسم:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي كواليس ليلة 3 يوليو 2013 وخروج الشعب للمطالبة برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم.

وأضاف السيسي، في حوار "شعب ورئيس"، أن بيان 3 يوليو كان مرتبطًا برد فعل القائمين في السلطة في ذلك الوقت، وأنه جرى الحرص فيه على رغبة على الرأي العام.

ورد "السيسي" على سؤال المخرجة ساندرا نشأت حول إذا ما نام في تلك الليلة أم لا: "نعم نمت ليلة 3 يوليو لكن متأخرًا بعض الشيء، أنا في العادي بنام متأخر، ممكن 11 أو 12 أو 1 بليل".

وقال إنه لم يستشر أحداً في تلك الليلة، مضيفًا: "أنا بكلم فيها ربنا بس، لأنه مطلع علي".

وأضاف في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين: "لو كان عندهم ناس بتقدر الموقف كويس.. كان تم اتخاذ قرار بانتخابات رئاسية مبكرة".​