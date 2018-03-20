 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

السيسي يكشف لأول مرة عن رأيه في "عبدالناصر والسادات ومبارك"

08:30 م الثلاثاء 20 مارس 2018
السيسي يكشف لأول مرة عن رأيه في "عبدالناصر والسادات ومبارك"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عمارة:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رأيه في رؤساء مصر السابقين.

قال السيسي في حواره "شعب ورئيس" مع المخرجة ساندرا نشأت، إن الرئيس جمال عبدالناصر، كان شخصا شديد الوطنية لمصر ولبلده والعرب، وأن الرئيس أنور السادات كان قدره أن يستشهد، لكنه امتلك إرادة إحداث مسار إصلاح اقتصادي، ويحسب له حرب 6 أكتوبر وعملية السلام.

وعن رأيه في الرئيس حسني مبارك، قال السيسي: "التحدي اللي جوة مصر أكبر من أي رئيس، حتى أنا، لكن مش أكبر من المصريين".​

السيسي السادات مبارك عبدالناصر

الخبر التالى:

السيسي يحكي لأول مرة كواليس ليلة 3 يوليو والإطاحة بمرسي

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان