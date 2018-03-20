السيسي يكشف لأول مرة عن رأيه في "عبدالناصر والسادات ومبارك"

كتب- محمد عمارة:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رأيه في رؤساء مصر السابقين.

قال السيسي في حواره "شعب ورئيس" مع المخرجة ساندرا نشأت، إن الرئيس جمال عبدالناصر، كان شخصا شديد الوطنية لمصر ولبلده والعرب، وأن الرئيس أنور السادات كان قدره أن يستشهد، لكنه امتلك إرادة إحداث مسار إصلاح اقتصادي، ويحسب له حرب 6 أكتوبر وعملية السلام.

وعن رأيه في الرئيس حسني مبارك، قال السيسي: "التحدي اللي جوة مصر أكبر من أي رئيس، حتى أنا، لكن مش أكبر من المصريين".​