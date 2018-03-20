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حسين الجسمي: "الرئيس السيسي قاللي انت حسين المصري"

08:18 م الثلاثاء 20 مارس 2018
حسين الجسمي: "الرئيس السيسي قاللي انت حسين المصري"

الفنان حسين الجسمي

كتب- إسلام ضيف:

قال الفنان حسين الجسمي، إنه "فخور أنه مواطن إماراتي الهوية مصري الهوى".

وأضاف الجسمي خلال كلمته بحفل "انت الأمل" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة: "الرئيس قالي انت حسين المصري".

وأعرب الجسمي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر دعم الرئيس المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، مختتما: "يا رب أيام مصر دايما إلى الأفضل ومزدهرة بشبابها".​

حسين الجسمي مواطن إماراتي السيسي

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