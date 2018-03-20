السيسي يحكي عن والدته ورغبته في الالتحاق بالجيش

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كان يتمنى أن يكون ضابط طيار.

وأضاف السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، الذي يعرض اليوم الثلاثاء، أن فترة السبعينات من أقصى الفترات التي مرت على تاريخ مصر، وأنه كان يبلغ رغبته في أن يصبح ضابط طيار لوالديه بصفته رب الأسرة وصاحب القرار ولوالدته التي اعتبرها مستشارته وحكيمته.

وتابع السيسي: "الأهالي دلوقتي بيخافوا على أولادهم أكثر من اللازم بعكس الماضي، الأسرة ماكنتش بتخاف أوي على أبنائها بهذه الطريقة، ووالدتي كانت تخاف علي بشكل غير مبالغ فيه".

وأوضح أن كل زمن تكون له تحدياته، وعلى من يعيش فيه أن يعي ويفهم ذلك، مضيفا: "بافتكر كلام والدتي لما التحديات تزيد والمخاوف تكثر".

وأشار إلى أن والدته كانت على علاقة طيبة بالجميع، ولكنه كان لديه معها حديث مستمر بشكل يومي، لافتا إلى أنهم أسرة متدينة تدين مصري طبيعي.​