لميس جابر: "لو طلبنا حاجة من السيسي نبقى مفتريين"

كتبت – سحر عزام:

طالبت النائبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة منصب وزير الإعلام مجددا، وذلك بسبب حالة الترهل الشديد للإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت "جابر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة كبيرة من التجاوز في القنوات الفضائية، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من الشق الخاص بالصحافة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتابعت: "لو طلبنا حاجة من الرئيس يبقى نوع من الافتراء صراحة، إحنا كدا نبقى مفتريين، قبل 4 سنين محدش طلب حاجة، وهو ما شاء الله، الدنيا ماشية بشكل يفوق التوقعات".