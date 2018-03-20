"تشريعية النواب" لمصراوي: لم نرفع الحصانة عن مرتضى منصور

كتبت- هند الشامي:

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، في تصريح خاص لمصراوي، إن اللجنة لم تجتمع منذ آخر اجتماع لها، ولَم تناقش طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأوضح الطماوي أن اللجنة، في إجازة برلمانية منذ الأسبوع قبل الماضي.

وكانت بعض المواقع الإليكترونية قد نشرت أن اللجنة التشريعية قررت رفع الحصانة عن مرتضى منصور.