مساعد رئيس حزب الوفد يطالب باستدعاء السفير البريطاني في وفاة "مريم"

كتب- محمد نصار:

طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، وزارة الخارجية باستدعاء السفير البريطاني في مصر، وفتح تحقيق تشارك فيه جهات التحقيق المصرية حتى يعود حق الطالبة المصرية "مريم" التي تم قتلها في بريطانيا.

وقال قورة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا كانت ضمن الدول التي تدخلت بشكل سافر بسبب مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" وضغطت مع جميع الدول الأوروبية وكانت على رأس تلك الدول لذلك لا بد أن تقف الدولة المصرية ضد بريطانيا حتى يعود حق مريم.

ونوه مساعد رئيس الحزب، إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية والهجرة لتصعيد القضية للمجتمع الدولي للوقوف على الأسباب الحقيقية خلف مقتل مواطنة مصرية تسبب في النهاية أنها ماتت نتيجة الاعتداء عليها في مدينة نوتنجهام البريطانية.

وأكد أنه لا بد من موقف مصري حازم تجاه دولة خطط مخابراتها ومازالت لاستهداف الشرطة وأجهزة الدولة لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد.

وأوضح أن البرلمان البريطاني طلب مؤخرًا زيارة قائد الإرهاب المعزول محمد مرسي للاطمئنان عليه بالسجن وهم يعلمون جيدا ما فعله مرسي وجماعته بمصر، مؤكداً أن بريطانيا من الدول المعروف مواقفها ضد الدولة المصرية وهذا ليس بالأمر الجديد.

ووجه مساعد رئيس حزب الوفد، رسالة إلى السفير البريطاني بالقاهرة قائلا: في كل مناسبة تخرج علينا بصور تؤكد بها حبك للمصريين الأن جاء الوقت لتثبت هذا عمليا وتقف إلى جانب الحق حتى يعود حق مريم.​