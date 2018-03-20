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خبير عالمي يجري عملية تكميم معدة أمام الأطباء خلال ورشة عمل بمعهد ناصر

06:44 م الثلاثاء 20 مارس 2018
خبير عالمي يجري عملية تكميم معدة أمام الأطباء خلال ورشة عمل بمعهد ناصر

ارشيفية

القاهرة- أ ش أ:

استضاف معهد ناصر للبحوث والعلاج، الخبير العالمي كارلوس روكسو استشاري جراحات التجميل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في ورشة عمل، تم خلالها إجراء عملية تكميم معدة لشاب ‎عانى من السمنة الزائدة، وتم بث العملية الجراحية بقاعة المؤتمرات ليستفيد أكبر عدد من الأطباء.

وقال مدير عام معهد ناصر الدكتور هاني راشد، إن ورش العمل والمؤتمرات الدورية تقام بالمجان لتدريب ورفع كفاءة الأطباء بمختلف المستشفيات.​

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معهد ناصر تكميم معدة عملية جراحية

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