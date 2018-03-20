بالصور.. بروتوكول تعاون في مجال التدريب بين "الإذاعة والتليفزيون" ونقابة الإعلاميين

كتب- السيد الحراني:

وقع معهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين، بروتوكول تعاون في مجال التدريب، بتوجيه وموافقة من حسين زين رئيس الهيئة، وبموجب هذا الاتفاق يكون المعهد هو المرجعية التدريبية للنقابة في شتى فنون العمل الإعلامي.

وحسب بيان الثلاثاء، يقدم المعهد التسهيلات اللازمة لأعضاء النقابة للحصول على تدريب راقي في كل المجالات الإعلامية والسوشيال ميديا.

وجرى الاتفاق بمبنى ماسبيرو صباح اليوم، حيث وقع عن النقابة حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، وعن الهيئة، الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون بتفويض من رئيس الهيئة.

وقال الكنيسي، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار استعداد النقابة لدعم أعضائها وتزويدهم بكافة المعارف والضوابط الخاصة بممارسة المهنة والمعتمدة من النقابة.

وقال الدكتور خالد فتح الله، إن معهد الإذاعة والتليفزيون يستجيب لكافة المطالب التدريبية للإعلاميين في مصر والوطن العربي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لنشر الفكر الإعلامي والثقافة الإعلامية المتميزة على مستوى مصر والوطن العربي، وأن دور المعهد في التدريب وضبط المعايير المهنية للإعلاميين وتسليحهم بالعلم والالتزام المهني.