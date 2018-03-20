وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، نيكولاس كوتزياس وزير الخارجية اليوناني بعد زيارة استغرقت ساعات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الوزير اليوناني خلال الزيارة، وناقش معه عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل التصدى للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة.