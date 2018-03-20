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نائب الوفد يشارك باحتفالات عيد الأم لمرضى الأورام والغسيل الكلوي

04:47 م الثلاثاء 20 مارس 2018
نائب الوفد يشارك باحتفالات عيد الأم لمرضى الأورام والغسيل الكلوي

الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب

كتبت- هند الشامي:

شارك الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حي العمرانية، اليوم الثلاثاء، باحتفالات عيد الأم، لمرضى الأورام والغسيل الكلوي بمنطقة حي العمرانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتورة الزهراء محمود عبدالله، مدير عام فرع الجيزة، والنائب محمد إسماعيل نائب بولاق الدكرور، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة، والمقدم محمد عبدالباقي نائب الحاكم العسكري بالجيزة، بالإضافة إلى الكثير من أبناء حي العمرانية؛ من أجل إضفاء مزيد من البهجة على الأمهات المشارِكات في الاحتفالية.

وقال فؤاد، إن عيد الأم فرصة أمام الجميع للاعتراف بفضل الأمهات وتتويجهن، في محاولةٍ لردّ الجميل عما يفعلنه كل يوم مع أبنائهن خلال المراحل العمرية المختلفة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له، أن تلك الاحتفالية مخصصة للأمهات من أصحاب مرضى الأورام والغسيل الكلوي، والتي تبذل في المقابل مزيدًا من الجهد للاعتناء بعائلتها ومتابعة حالتها الصحية؛ في محاولة للتخفيف عما يعانينه أثناء تلقيهن العلاج.

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