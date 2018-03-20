محافظ الجيزة يكرم 17 أمًا مثالية - صور

كتب- السيد الحراني:

كرم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة 17 أما مثالية في احتفالية أقامتها المحافظة، ومنحهم المحافظ شهادات تقدير ومبالغ مالية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شملت القائمة 6 من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة و10 أمهات مثاليات تم اختيارهم عن طريق اللجنة المشكلة من مديرية التضامن بالجيزة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن التكريم تقديرًا من المحافظة لعطاء الأمهات المستمر ورحلتهم الطويلة من الكفاح مع أسرهن، ومنهم من قدمت ابنها أو زوجها فداء للوطن في الحرب التي تقودها مصرنا الغالية للقضاء على الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن هؤلاء أمثلة لأمهات كثيرات أخريات يستحققن التكريم.

تضمنت الأسماء المكرمة سهير عبد المنعم هلالى والدة الشهيد العقيد ا.ح حازم إبراهيم حامد، ومرفت شوقى عويس محمد والدة الشهيد العريف إسلام عبد الله عبد الرحمن أحمد، ونعيمة عبد الشافى أحمد نصر والدة الشهيد الجندى أحمد شعبان المهدى، وأمال محمود محمد محمد أرملة الشهيد اللواء محمد عبد المنعم عباس وهدى عبد النبى أحمد نوفل والدة الشهيد الرقيب ممدوح سالم عبد الحليم ونادية عبد الرؤوف أبو سريع والدة الشهيد المجند حمادة رجب عبد العظيم.

كما شمل التكريم سلوى يحيى سعد عامر وصفية إبراهيم عبد الحافظ سليمان وزينب أحمد مرسي عبد الواحد وانشراح عبد الله حسنين عبد القادر وسعديه محمد فتوح موسى ودولت محمد عبد الهادى أحمد وناديه صالح محمد الحوفى وبخيته أحمد حسين عبد الرحمن ووردة زخارى دميان وأنجة سيد محمد وعبير فاروق صديق.