رئيس "خارجية النواب" يدين الانتهاكات التركية في عفرين

كتب- محمد نصار:

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، العملية العسكرية التركية الجارية في مدينة عفرين السورية "ذات الأغلبية التركية"، الأمر الذي يعد انتهاكًا لسيادة الأراضي السورية

وأعرب رضوان، عن قلقه البالغ عما نجم عن تلك العمليات من قتل ما يزيد عن 280 مواطنًا مدنيًا سوريًا غالبيتهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى نزوح عدد كبير من المدنيين، وبلغ عدد النازحين ما يزيد عن 200 ألف سوري، الأمر الذي يزيد من عذاب ومعاناة الشعب السوري.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، اعتبر النائب طارق رضوان أن وحدة الأراضي السورية من البديهيات غير القابلة للنقاش، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والرافض لكل الحلول العسكرية، والتي تزيد من تعقيد المشهد الحالي، كما طالب جميع الأطراف المعنية في سوريا بالجلوس سويًا على مائدة المفاوضات للوصول إلى حلول جادة لوقف نزيف الدماء المستمر.