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"البحوث الإسلامية": بدء اختبار مسابقة الابتعاث في رمضان.. الخميس

04:38 م الثلاثاء 20 مارس 2018
"البحوث الإسلامية": بدء اختبار مسابقة الابتعاث في رمضان.. الخميس

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عقد الاختبار التحريري لمسابقة شهر رمضان للعام الجاري يوم الخميس المقبل، بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدراسة.

وأوضح المجمع في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات التي تمثل الأزهر الشريف في التوعية خلال شهر رمضان المبارك في العديد من الدول خارج مصر.

ولفت إلى أن الاختبارات تمر بثلاث مراحل، تبدأ بالاختبارات التحريرية، وتليها الشفوية، وبعد ذلك المقابلة الشخصية.

مجمع البحوث الإسلامية رمضان جامعة الأزهر

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