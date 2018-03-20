وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون مع الجامعة التكنولوجية التشيكية

كتبت-داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، وفدا من الجامعة التكنولوجية التشيكية برئاسة الدكتور فوتيخ بتراتيشك رئيس الجامعة؛ لبحث دعم التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والتكنولوجية والبحثية والعلمية، بحضور الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أوضح عبدالغفار خلال الاجتماع، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود لعام 1958، والروابط المميزة التي تعبر عن الصداقة القوية بين مصر وجمهورية التشيك، مشيدا بعلاقات التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والصناعية، معربا عن تطلعه لاستمرار العلاقات الطيبة والتعاون بين البلدين.

وأضافت الوزارة، أن عبدالغفار أكد على أهمية التعاون بين الجامعة التكنولوجية التشيكية والجامعات المصرية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا خاصة الهندسة، والطاقة النووية والمتجددة.

ونوه وزير التعليم العالي، إلى إنشاء الوزارة لـ3 كليات تكنولوجية جديدة في بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، بالإضافة لـ 8 كليات تكنولوجية قائمة بالفعل لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعي المحيط بها.

وتابعت الوزارة-في بيانها-، ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعوة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التكنولوجية التشيكية لتدريب الطلاب في الكليات التكنولوجية في مصر، وإمكانية تعديل المناهج بهذه الكليات.

ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة التكنولوجية التشيكية بالعلاقات بين الدولتين، معربًا عن تطلعه للتعاون العلمي والتكنولوجي والأكاديمي والبحثي بين الجامعة التكنولوجية التشيكية والجامعات المصرية.

ولفتت الوزارة إلى أن الوفد التشيكي يضم كلًا من الدكتور بافل ريبكا، عميد كلية الهندسة الكهربائية بالجامعة، والدكتور بيتر جريجر مستشار رئيس الجامعة، والدكتور يان روسيك مستشار رئيس الجامعة، والدكتور يعقوب هودينار، الرئيس التنفيذى لشركة نيو أويل جينيراشن ونائب وزير التعليم التشيكي الأسبق، والمهندس بافل روسناك الرئيس التقني لشركة نيو أويل جينيراشن بالتشيك، والأستاذ مصطفى القصراوي الرئيس التنفيذي لشركة ديلوكس بجمهورية التشيك.